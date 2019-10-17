Чебоксары, , 17:32 — REGNUM В Чувашии объём промышленного производства по итогам девяти месяцев увеличился на 3,5%, в том числе в сентябре рост обеспечен на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии в январе-сентябре 2019 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 103,5%, в том числе в обрабатывающих производствах — 105,8%, электроэнергетике — 85%, водоснабжении и утилизации отходов — 96,5%, объём добычи полезных ископаемых вырос на 42,7%.

В структуре обрабатывающих производств за девять месяцев падение произошло в девяти наблюдаемых видах производства из 21. Спад зарегистрирован в следующих отраслях: производстве прочих готовых изделий (индекс 71,1%), текстильной промышленности (81,6%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (83,6%), производстве электрического оборудования (88,5%), производстве напитков и химической промышленности (95%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (97%), кожевенном производстве (98,4%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (99%).

Наибольший рост отмечен в металлургии (индекс 166,1%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (156,2%), в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (133,6%).

В сентябре 2019 года по сравнению с августом промышленное производство подросло на 2,9%, к уровню сентября 2018 года рост составил 9,8%.