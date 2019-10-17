Калуга, , 17:46 — REGNUM Почти 25 млрд рублей предусмотрено в Калужской области на реализацию в 2019—2021 году 53 региональных проектов, входящих в 12 нацпроектов. Об этом 17 октября шла речь в Калуге, где в формате стратегической сессии состоялось обсуждение осуществлении на территории региона национальных проектов в 2020 году.

В Калуге, где в формате стратегической сессии состоялось обсуждение осуществлении на территории региона национальных проектов в 2020 году Admoblkaluga.ru

Органы исполнительной власти Калужской области разработали пять региональных проектов, входящих в национальный проект «Демография», семь проектов — в нацпроект «Здравоохранение», восемь — в нацпроект «Образование», три — в нацпроект «Жилье и городская среда», семь — в нацпроект «Экология», три — в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», три — в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», пять — в нацпроект «Цифровая экономика», три — в нацпроект «Культура», четыре — в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», пять — в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках работы стратегической сессии в Калуге, в которой приняли участие руководители профильных министерств и ведомств и главы муниципалитетов, были сформированы подходы к организации исполнения, мониторинга и контроля мероприятий, направленных на достижение целей Указа президента России в 2020 году.

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