Тамбов, , 17:23 — REGNUM Строительство второй очереди предприятия «Тамбовская индейка» в Первомайском районе Тамбовской области будет проводиться с государственной поддержкой. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 17 октября, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Церемония подписания прошла в представительстве Тамбовской области в Москве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин и директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов подписали соглашение о господдержке строительства второй очереди предприятия «Тамбовская индейка» Tambov.gov.ru

Согласно документу, к середине 2021 года «Черкизово» построит в Тамбовской области комплекс площадок доращивания и откорма. После их запуска производительность «Тамбовской индейки» увеличится примерно на 50% и достигнет 82 тыс. тонн мяса птицы в год в живом весе. Сейчас предприятие способно выпускать 55 тыс. тонн продукции в год. В расширение производства «Черкизово» планирует направить около 4 млрд рублей инвестиций, что позволит создать 205 новых рабочих мест.

Губернатор Александр Никитин считает проект группы «Черкизово» приоритетным, отмечая, что компания является одним из «главных стратегических инвесторов» для региона. По его словам, объём инвестиций за последние 10 лет составил порядка 9,7 млрд рублей, на предприятиях трудятся около 2 тыс. жителей области.

«Поэтому в рамках сотрудничества мы должны создавать определенные условия для таких инвесторов в области строительства инфраструктуры и законодательства. Ведь эти предприятия дают высокие производственные показатели, от которых мы получаем социальный и налоговый эффект. Кроме того, такие инвестиционные проекты решают проблемы продовольственной безопасности и импортозамещения», — сказал Александр Никитин.

В рамках соглашения Тамбовская область предоставит «Черкизово» государственную поддержку в виде налоговых льгот по налогу на имущество. Общий размер господдержки в период с 2020 по 2025 годы составит 211 млн рублей.

Сергей Михайлов выразил благодарность администрации Тамбовской области и лично губернатор «за оказанную поддержку проекта». По его словам, в ближайшие годы спрос на мясо индейки может значительно возрасти, поэтому расширение производства позволит «не только насытить рынок качественным продуктом, но и претендовать на занятие позиции лидера по производству индейки в стране».

Напомним, что в 2018 году индейка, произведенная в Тамбовской области, получила премию «Товар года» как самое экологически чистое мясо.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. «Черкизово» включает в себя девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель. В 2018 году произведено около 1 млн тонн мясной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, «Тамбовская индейка» — совместный проект испанской компании Gruppo Fuertes и группы «Черкизово». Проект реализуется при содействии администрации Тамбовской области и входит в перечень проектов по импортозамещению, поддерживаемых правительством России.

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Напомним, Тамбовская область за январь-июнь этого года произвела 251,5 тыс. тонн мяса во всех категориях хозяйств, что является пятым результатом в стране.

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