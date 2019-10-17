Москва, , 17:15 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 7 по 13 октября выросла в среднем на две копейки и составила 44,66 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По состоянию на 14 октября средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 42,26 рубля, марки Аи-95 — 45,72 рубля, марки Аи-98 — 51,63 рубля.

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на три копейки — до 46,24 рубля за литр.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 20 субъектах федерации, при этом наибольший рост отмечен в Калуге и Петрозаводске — на 0,2%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле — на 0,2%, Симферополе, Севастополе и Южно-Сахалинске — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин за неделю подорожал в среднем на 0,1%.