Тамбов, , 17:08 — REGNUM Министр транспорта России Евгений Дитрих выделил Тамбовскую область как одного из лидеров по выполнению ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественны автомобильные дороги». Предварительные итоги первого года реализации нацпроекта подвели на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев на международной специализированной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев и начальник управления автомобильных дорог и транспорта региона Альберт Чурилов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Доклад Евгения Дитриха на совещании о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Government.ru

Глава Минтранса России Евгений Дитрих проинформировал, что в 2019 года в 83 регионах дорожные работы запланированы на 6,9 тысячах объектах. Все они сейчас находятся в работе или почти закончены, уровень выполнения работ составляет 99,26%.

«Считаю необходимым отметить регионы-лидеры по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона. Это Белгородская. Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская, Ульяновская области, Удмуртская и Чеченская республики», — сказал министр.

Совещание о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Government.ru

В ходе обсуждения премьер-министр Дмитрий Медведев обратил особое внимание на отстающие регионы, поставив задачу немедленно подтянуть свои результаты. По его словам, это будет учитываться «на будущее: как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется».

В Тамбовской области реализация нацпроекта находится на личном контроле губернатора Александра Никитина. По словам вице-губернатор Арсена Габуева, в настоящее время работы по ремонту дорог практически завершены:

«Президент Владимир Путин поставил перед нами очень важную задачу, с которой мы должны справиться. Тамбовская область в этом году реализовала национальный проект вовремя и, главное, качественно. На данный момент все ремонтные работы на дорогах практически завершены, остались лишь последние штрихи: установка знаков и так далее».

Напомним, реализация проекта предусматривает мероприятия в пределах городской агломерации, где ядром является Тамбов. В 2019 году приведено в нормативное состояние 32,3 км автомобильных дорог, в том числе 16,6 км дорог регионального значения и 15,7 км дорог в Тамбове.

Как сообщало ИА REGNUM, международная специализированная выставка «Дорога» — крупнейшее мероприятие дорожной отрасли. В этом году она проходит с 16 по 18 октября в Екатеринбурге. В выставке принимают участие около 250 компаний из 50 регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии. Предусмотрено свыше 30 мероприятий, при этом особое внимание уделено старту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».