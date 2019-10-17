Симферополь, 17 октября 2019, 17:04 — REGNUM Сегодня есть все возможности для того, чтобы 2020 год прошёл под знаком развития виноградарства и виноделия в Крыму и в России. Об этом 17 октября на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма выразил уверенность в том, что новый закон о виноградарстве и виноделии — очень важен для развития полуострова, а его принятие придаст импульс развитию всей отрасли.
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