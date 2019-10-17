Верхняя Салда, Свердловская область, , 17:03 — REGNUM Компания СТОД не выходила из свердловской особой экономической зоны «Титановая долина». Об этом заявил первый вице-губернатор региона Алексей Орлов, сообщает ЕАН.

Ранее представители компании заявили об уходе из-за того, что ОЭЗ не заключила концессию с РЖД о строительстве подъездных путей, по которым планировалось отгружать продукцию.

По словам Орлова, в прессе была опубликована неправда, а компания СТОД «не вышла на самом деле». Соглашения о расторжении отношений нет, как и официального обращения от компании.

«Изначально резидент, кстати, не говорил про то, что ему нужны железнодорожные пути, — он планировал все перевозки осуществлять лесовозами», — сказал первый вице-губернатор.

Концессия с РЖД будет заключена, соответствующая договорённость уже есть, добавил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года было подписано соглашение о намерениях строительства нового станкостроительного производства в «Титановой долине». Ожидается, что на территории ОЭЗ реализуют российско-чешский проект по производству металлообрабатывающего оборудования.

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