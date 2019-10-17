Рига, , 16:47 — REGNUM В столице Латвии Риге сегодня, 17 октября, стартовали Дни Санкт-Петербурга, во время которых для жителей пройдут различные мероприятия, а делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Владимиром Княгининым проведёт различные встречи с круглые столы с латвийскими властями, предпринимателями и деятелями культуры, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

Запланирована встреча Княгинина с мэром Риги Олегом Буровым, встречи в Рижской думе по вопросам сотрудничества в различных сферах, мастер-классы и круглые столы в Доме Москвы в Риге.

В Дворце культуры «Зиемельблазма» состоится концерт «NeOpera. Классика вне классики», в Доме Москвы лекции по русскому языку, круглый стол о театральном искусстве в Рижском русском театре им. Чехова. Завершится культурная программа концертом «Город влюбленных людей» в Дворце культуры «Зиемельблазма» 18 октября.