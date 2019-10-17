Калининград, , 16:39 — REGNUM В городе Правдинске Калининградской области сегодня, 17 октября, региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз запустил газовую генерацию, которая обеспечила теплоснабжением порядка 2 тыс. человек, проживающих в 17 многоквартирных домах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее этот муниципалитет снабжался древесной щепой, углем и резервным дизельным топливом. По словам Черномаза, из-за этого не только фиксировались перебои с подачей теплоинергии, но и было затратным для бюджета.

Кроме того, резервный запас мощностей котельной позволит продолжить в дальнейшем развивать в Правдинске жилищное строительство.