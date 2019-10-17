Псков, , 16:39 — REGNUM В Пскове решается вопрос введения в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов по улице Юбилейное — №39 и 41а, где возникли проблемы у компании-застройщика ООО «Спецстрой». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, очередная встреча руководства Псковской области с дольщиками состоялась сегодня, 17 октября.

«Специалисты региональной администрации сопровождают процесс сдачи в эксплуатацию домов, при возведении которых застройщик отступил от утверждённой проектной документации, что теперь не позволяет официально завершить процедуру строительства», — сообщили в пресс-службе, отметив, что ситуация находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Так, в процессе строительства дома №39 произошло разделение земельного участка, что не позволило продлить разрешение на строительство. Сейчас, по словам и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяны Смирновой, проблемный вопрос решается с застройщиком, который готов отказаться от части земельного участка в пользу органов местного самоуправления Пскова, чтобы ввести дом в эксплуатацию. Этот процесс планируют завершить до 30 октября.

Процедуры, касающиеся сдачи другого дома — №41 — планируется завершить после прохождения госэкспертизы, сейчас завершается корректировка проектной документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один проблемный дом в Пскове — №18-а по улице Новгородской — дольщикам пообещали сдать к 1 ноября.

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