Обнинск, Калужская область, 17 октября 2019, 19:01 — REGNUM Опыт Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина в сфере импортозамещения и использования новых материалов представил 17 октября в Москве на VII экспертном форуме «Композиты без границ» гендиректор предприятия Андрей Силкин. В рамках форума шла речь об экспортных перспективах отечественного производства композитных изделий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии».
На предприятии активно внедряют отечественные композиты в производство изделий для аэрокосмической отрасли, в частности головных обтекателей ракет-носителей, элементов конструкции планера российского пассажирского самолёта МС-21.
Напомним, обнинское предприятие «Технология» занимает весомую часть отечественного рынка высокотехнологичных изделий из полимерных композиционных материалов. Годовой объем серийной продукции из композитов, предназначенной для аэрокосмической отрасли, составляет около 15 тонн углепластиковых изделий и конструкций.