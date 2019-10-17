Киев, , 16:19 — REGNUM Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 г. до 3,7%, при том что ранее прогнозировался рост на уровне около 3%.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сегодня, 17 октября, сообщил украинский министр экономики Тимофей Милованов, который в настоящий момент находится с визитом в Вашингтоне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Милованов отдельно отметил, что Украина — одна из немногих стран мира, для которых прогноз по экономике пересмотрен в положительную сторону — «большинство других замедляются, а не ускоряются».

Он также отметил, что у правительства Украины есть еще более оптимистичный сценарий — рост в 4,8% при условии успешной реализации программы правительства и изменения к лучшему бизнес-климата в стране.

ИА REGNUM напоминает, что МВФ — ключевой кредитор Киева — ранее улучшил прогноз роста экономики Украины в нынешнем году с 2,7% до 3%. Интересно, что в 2020 году МВФ также ожидает рост на 3%.

Эксперты министерства экономики Украины считают, что рост ВВП Украины по итогам 2019 года составит 3,2%.