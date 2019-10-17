Белосток, Польша, , 16:19 — REGNUM Как сообщил журналистам представитель налоговой администрации в польском Белостоке Мачей Чарнецкий, вблизи польско-литовской границы в Будзиске (Подляскское воеводство) сотрудники налоговой службы задержали груз — более 16 тонн контрабандного сухого табака. Об этом сообщает «Польское радио».

Нервное поведение водителя остановленного для проверки грузовика вызвало подозрение полицейских. При проверке груза было обнаружено 16,3 тонны сухого табака неизвестного происхождения. Водителю, 56-летнему гражданину Польши, грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пояснил Чарнецкий, из этого табака на нелегальных фабриках могло быть изготовлено около 20 млн штук сигарет, в связи с чем польский бюджет недосчитался бы 8 млн злотых (около 2 млн долларов) налоговых поступлений.

Ранее налоговая служба совместно с полицией провели операцию на территории Голубско-Добжинского уезда в Куявско-Поморском воеводстве и Липского уезда в Мазовии. Кроме трёх тонн табака и тысячи незаконно произведённых сигарет были конфискованы производственная линия для изготовления табачных изделий, воздушные компрессоры, генератор электроэнергии и устройство глушителей мобильных сетей, всё стоимостью более полумиллиона долларов.

60% стоимости пачки сигарет в Польше составляет акциз, введённый по настоянию Евросоюза. Стоимость сигарет в Белоруссии и на Украине значительно ниже, что создаёт возможности для контрабандистов и подпольных производств табачных изделий.