Москва, , 16:15 — REGNUM В Госдуме будет создана рабочая группа по урегулированию компенсации вкладов граждан РФ, которые они разместили в Сбербанке до 20 июня 1991 года и затем, соответственно, утеряли. К такому решению пришли депутаты комитета Госдумы по финрынку в ходе заседания комитета, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Так, члены комитета поддержали правительственный законопроект об очередном переносе выплаты компенсации средств с советских вкладов на 2023 год и рекомендовали принять его в первом чтении. Однако вместе с тем глава комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») поинтересовался у представителей правительства, на какой стадии находится законопроект о решении сложившейся ситуации с ежегодным переносом выплат. В ответ на это глава департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина заявила, что есть в рабочем варианте, однако пока, исходя из возможностей бюджета, правительство пока остановилось на варианте переноса срока компенсации.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стало системой».

«Мы в 2017 году приняли постановление Госдумы, чтобы правительство вышло до внесения бюджета с проектом закона по регулированию вопроса по исполнению обязательств. Не поступило этого законопроекта. В 2018 году мы еще вынесли постановление Госдумы с рекомендацией правительству все-таки внести, конкретно указали число — 5 июля, законопроект не поступил. Я знаю, что существует рабочая версия этого законопроекта, она всеми не согласована, половина министерств и ведомств говорят, что надо дорабатывать, надо создавать рабочую группу, смотреть и изучать, потому что цифры такие — на 3 года порядка 135 трлн рублей. Конечно, когда законопроект с такими цифрами, ни у кого рука не поднимается подписать», — возмутился Дивинский.

По его словам, вопрос не решается, а разработка законопроекта все время переносится и выглядит так, как будто решение не будет принято, «пока все, кому должны до 1991 года, не вымрут».

«Потом просто будет некому отдавать. На самом деле все равно должно быть решение. Государство взяло деньги граждан и не отдает… Давайте внесем удобоваримое предложение, чтобы было понятно — пусть оно будет неприятно, пусть будет не всем нравиться, но пусть оно будет выработано», — предложил Дивинский.

В результате, депутаты комитета договорились создать рабочую группу по этому вопросу, запросить всю информацию в Минфине и предложить решение вопроса. Возглавит группу Игорь Дивинский.

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