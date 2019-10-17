Бишкек, , 15:55 — REGNUM В период с 2002 по 2009 годы уровень бедности в Киргизии снизился с 70% до 20%, но в течение последних десяти лет этот показатель остается без изменений. Об этом говорится в докладе аналитиков Всемирного банка.

В соседнем Таджикистане в начале 2000-х наблюдалась схожая ситуация — в 2002 году уровень бедности достигал тех же 70%, а в 2009 году этот показатель снизился до 25%. Однако все последующие годы продолжалось его снижение, и к 2019 году он уменьшился до 13%.

Эксперты банка отмечают, что в странах Туркестанского региона имеют слишком низкие зарплаты или наиболее подвержены безработице молодежь и женщины.

Так, в 2018 году в Киргизии безработными были 15% женщин в возрасте 15 — 28 лет, а среди мужчин той же возрастной категории данный показатель составил 9%. В соседнем Узбекистане безработными были свыше 25% женщин в возрасте 15 — 24 лет и 13% мужчин той же возрастной категории.