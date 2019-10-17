Ставрополь, , 18:32 — REGNUM Власти Ставрополья выделили на поддержку предпринимательства из краевого бюджета дополнительно 300 млн рублей. Деньги пойдут на популярные меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе главы региона.

Средства будут направлены на возмещение затрат на приобретение оборудования, затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования, части затрат кооперативам, а также на создание дошкольных образовательных центров.

Отмечается, что с начала 2019 года мерами господдержки малого и среднего бизнеса на Ставрополье воспользовались более трех тысяч предпринимателей.

По данным правительства, по состоянию на начало 2019 года на Ставрополье зарегистрировано 114 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. За первое полугодие оборот средних предприятий составил 47,5 млрд рублей, отгружено товаров собственного производства на 25,3 млрд рублей.

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