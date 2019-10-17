Москва, , 15:46 — REGNUM Рейтинг самых популярных марок мотоциклов составило аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечают специалисты агентства, за три квартала 2019 года на долю пяти брендов мотоциклов пришлось 55% от всех продаж этого сегмента в России.

Лидирует на этом рынке немецкий бренд BMW, продажи которого за три квартала 2019 года составили 2 065 единиц, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На втором месте — китайский Racer, чьи продажи составили 1 521 штуку. Это на 64,1% выше уровня 2018 года.

Замыкает тройку лидеров индийский Bajaj (1342 ед.; +49,8%). Четвертое и пятое места соответственно заняли Harley-Davidson (894 ед.; +7,7%) и Motoland (802 ед.; увеличение в 6 раз).

В топ-10 самых популярных марок мотоциклов в России по итогам января-сентября 2019 года также вошли: Honda (643 ед.; +8,6%), Yamaha (609 ед.; +0,5%) и Kawasaki (543 ед.; +3,2%), Regulmoto (453 ед.; +92%) и Kayo (378 ед.; рост в 2,5 раза).

Напомним, всего в России за три квартала 2019 года удалось реализовать 11 981 новый мотоцикл.

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