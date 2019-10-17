Рим, , 15:32 — REGNUM Правительство Италии предоставит авиакомпании Alitalia дополнительный кредит в объеме 350 млн евро, передает Mediaset в четверг, 17 октября.

Самолет авиакомпании Alitalia (сс) BriYYZ

Эти средства должны помочь компании пройти переходный период, связанный с изменением структуры собственников и сменой юридического лица.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, попытки итальянского государства спасти «Алиталию», зарегистрировав новое юридическое лицо и привлекая к управлению компанией опытных участников рынка, длятся уже более года, но пока не увенчались успехом.

Предполагается, что, помимо железнодорожной госкомпании и министерства экономики, новыми акционерами «Алиталии» станут авиакомпания Delta (а также, возможно, Lufthansa) и входящая в группу Benetton компания Atlantia.

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