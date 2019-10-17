Рим, , 15:26 — REGNUM Сбор с арендодателей жилья в Италии с 2020 года будет повышен с 10% до 12,5%, такое решение заложено в утвержденном правительстве проекте бюджета страны, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 17 октября.

До 2014 года сбор с арендодателей составлял 15%.

Министр экономики Роберто Гуалтьери подтвердил, что ставка будет повышена, но при этом отметил, что решение, принятое в 2014 году, было «временным» и что без решения правительства ставка вновь вернулась бы к уровню 15%.