Москва, , 15:27 — REGNUM По итогам трех кварталов 2019 года в РФ был реализован 11 981 новый мотоцикл, что на 38,6% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самое большое число мотоциклов было продано в Москве и Московской области. Доля реализованной там новой мототехники составила 35% от всего объема продаж мотоциклов в России. На столичном рынке было продано 2630 экземпляров мотоциклов, а в Подмосковье — 1544.

В Северной столице реализация мотоциклов составила 669 единиц. На четвертом месте в списке Свердловская область (504 экз.). Далее следует Краснодарский край с результатом 367 единиц.

Стоит отметить, что практически во всех регионах России выросли продажи мотоциклов. Ниже прошлогодних показателей оказались продажи в Ростовской области (-3,6%) и в Республике Марий Эл (-5,9%).

Напомним, с января по август 2019 года в России выросли на 12,4% продажи подержанных мотоциклов.

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