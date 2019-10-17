Москва, , 15:12 — REGNUM Предположения в СМИ о предбанкротном состоянии «Уралхима» и его возможной ликвидации не соответствуют действительности, сообщили 17 октября в пресс-службе компании.

«Уралхим» уверен в перспективах своего бизнеса, мы продолжаем инвестировать в производство, модернизировать его, обеспечивать людей работой, а бюджеты различных уровней — доходом», — заявил заместитель генерального директора компании Игорь Буланцев.

Публикации в прессе в компании связали с рассмотрением апелляционной жалобы в Самарском областном суде в отношении бывшего руководства компании «Тольяттиазот».

О том, что группа предприятий по производству минеральных удобрений близка к банкротству, ранее сообщило издание «Версия» со ссылкой на исследование аналитического центра АИСТ.

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