Ярославль, , 15:06 — REGNUM В Ярославской области завершены работы по техническому перевооружению системы очистки промышленных стоков нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3» ООО «Транснефть — Балтика». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

НПС «Ярославль-3» «Транснефть-Балтика»

Работы были разделены на два этапа. В рамках первого этапа, реализованного в 2018 году, был демонтирован резервуар статического отстоя производственно-дождевых стоков №1 объемом 400 кубических метров. Вместо него был построен новый объект. В рамках второго этапа аналогичные работы были выполнены в отношении резервуара статического отстоя №2.

Резервуары являются частью системы очистных сооружений производственно-дождевых стоков НПС «Ярославль-3» и предназначены для предварительной очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ перед подачей на очистную установку.

«Реализация проекта позволит повысить экологическую безопасность объекта, что соответствует одному из ключевых принципов деятельности ООО «Транснефть — Балтика» — снижение промышленного воздействия на окружающую среду», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ООО «Транснефть — Балтика».

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