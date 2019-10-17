Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM Аксайский рынок может быть введён в эксплуатацию до конца 2019 года. Владелец рынка выиграл суд у службы государственного строительного надзора по Ростовской области, выявившей нарушения на объекте.

Объект обошёлся инвестору в 500 млн рублей. На участке создан павильон для размещения торговых точек, парковка. Проект рынка, разработанный перед началом строительства, получил положительное заключение госэкспертизы.

Однако не исключено, что судебная тяжба будет продолжена.

«Мы можем сами снова подать заявление в Стройнадзор о вводе рынка в эксплуатацию. И они обязаны будут его рассмотреть и, основываясь на решении суда, выдать его нам. Но если Стройнадзор снова подаст апелляционное заявление, то наша тяжба еще долго будет продолжаться», — цитирует адвоката, представляющего владельца Аксайского рынка и управляющую компанию в суде, Юрия Алкамяна «Городской репортёр».