Неаполь, Италия, , 14:50 — REGNUM Около 200 работников неаполитанского завода Whirpool в четверг, 17 октября, проводят шествие по центральным улицам города, передает Mediaset.

Так они выразили свое несогласие с предстоящим закрытием завода, которое должно состояться 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководители Whirpool заявили о вероятности сокращения или закрытия производства в Неаполе из-за финансовых сложностей. Завод будет продан швейцарской компании Prs.

В правительстве Италии отмечали, что компания в последние пять лет получила из бюджета страны около 50 млн евро в обмен на обещание продолжать работу. Однако переговоры не увенчались успехом.

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