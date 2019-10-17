Самара, , 14:49 — REGNUM В Самарской области подготовлено 469 бригад для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

17 октября в правительстве Самарской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории региона.

По словам чиновников, аварийные бригады полностью обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и оборудованием. Кроме этого, для ликвидации аварий подготовлено 660 транспортных средств.

Сообщается, что электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники и 43 передвижных резервных источников электроснабжения (РИЭС) для ликвидации последствий аварий на электроснабжающих сетях Самарской области.

В распоряжении муниципальных образований области имеются 945 резервных источников электроснабжения. Из них 638 источника являются передвижными и 307 стационарных источника.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, на подготовку к отопительному сезону 2019−2020 годов было направлено 3,7 миллиардов рублей.

Он также отметил, что отопление подается во все дома. Но есть объекты, в которых требуется отладка отопительной системы.