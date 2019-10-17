Москва, , 14:41 — REGNUM В России представительские автомобили с пробегом подешевели на 16% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании «Авито», сообщает RG.

Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом составляет от 722 000 рублей.

По данным «Авито», в январе-сентябре 2019 года самым покупаемым автомобилем в этом сегменте стал Mercedes-Benz S-Class. Причем стоимость этой модели за год упала почти на четверть, до 670 000 рублей.

Кроме того, на 17% снизилась цена на BMW 7 серии — его средняя цена составила 630 000 рублей. На 11% подешевел Audi A8, до 601 000 рублей. Две эти немецкие модели также вошли в топ самых популярных моделей российского авторынка.

Дешевле на 4% стал стоить Nissan Fuga. Его средняя стоимость составила 374 000 рублей.

Напомним, согласно данным аналитического агентства «Автостат», среднегодовой пробег у премиальных автомобилей в России составляет 15 512 км.

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