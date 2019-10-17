История вопроса

Одной из основных тем встречи президента России Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайдом, посетившим Москву в апреле 2019 года, стало сотрудничество стран в области транспорта и транзита грузов.



Путин заявил, что "объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря — здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, и вопросы, связанные с транспортом, транзитом".



В Прибалтике с участием российской стороны также идёт создание новых объектов логистики. Так в августе 2019 года стало известно о планах открыть речной порт в пригороде эстонского города Тарту. Его финансирование поступало из российско-эстонской программы приграничного сотрудничества на Чудском озере.

