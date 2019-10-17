Вильнюс, 17 октября 2019, 14:36 — REGNUM Порт литовской Клайпеды продолжает оставаться лидером по погрузкам в Прибалтике, объявила сегодня, 17 октября дирекция порта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За три квартала 2019 года в порту отгружено 34,6 млн тонн грузов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В Латвии и Эстонии, согласно данным литовского министерства транспорта, показатели за три квартала следующие:
Рижский порт — 23,9 млн тонн (сокращение на 10,5%);
Вентспилский порт — 16,6 млн тонн (рост на 10,1%);
Лиепайский порт — 5,3 млн тонн (сокращение на 3,8%);
Все порты Эстонии — 14,3 млн тонн (сокращение на 8,3%);
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот порта Клайпеды на 30% зависит от транзита белорусских грузов.