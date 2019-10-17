Москва, , 14:49 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на освобождение от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с доходов от продажи некоторых видов электроэнергетики до 2029 года, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Речь о доходах, которые получают владельцы объектов микрогенерации, которые вырабатывают не более 15 кВт. Как отмечал ранее премьер-министр PФ Дмитрий Медведев, речь, в основном, о небольших ветряных станциях или солнечных панелях в частных домах.

Правительство предлагает разрешить гражданам, в собственности которых есть подобные объекты, не уплачивать налог с доходом от продажи излишком электроэнергии. Такие нормы будут способствовать снижению применения традиционных видов топлива и развитию возобновляемых источников энергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума освобождает физлиц от НДФЛ за продажу «солнечной» электроэнергии