Пермь, , 14:18 — REGNUM В Перми в 2020 году увеличится размер родительской платы за содержание ребёнка в детских садах. Правительство региона издало постановление о максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в городскои местности, на 2020 год.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, максимальный размер родительской платы при режиме полного дня составит 129,90 рубля, тогда как на 2019 год утверждён размер 124,98 рубля в день.

При режиме кратковременного пребывания ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении учреждении размер родительской платы составит 58,49 рубля в день, в 2019 году составляет 56,24 рубля.

При режиме круглосуточного пребывания размер утвержден на уровне 194,97 рубля, тогда как сейчас действует тариф в 187,47 рубля в день.