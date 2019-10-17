Вильнюс, , 14:14 — REGNUM Предложение обложить имущество банков налогами может повлиять на ценообразование банковских услуг, предупреждают специалисты Центробанка, призывая власти перед введением нового налога тщательно проанализировать все риски и возможные механизмы защиты потребителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 октября.

Изменение ценообразования — это повышение кредитных ставок, тарифов за банковские услуги и иные меры, которые по сути будут означать то, что жители сами заплатят за банки новый налог государству. В Литве предложено обложить имущество банков ежегодным тарифом в 0,4% в случае, если их имущество превышает 100 млн евро. Аналогичное предложение с аналогичным тарифом внесено и в отношении страховых компаний, чья собственность превышает 50 млн евро.

Считается, что такая мера принесёт в бюджет дополнительные 40 млн евро. Предложение внесла правящая фракция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.