Кабул, , 16:27 — REGNUM 16 октября посольство Исламской Республики Пакистан в Кабуле выпустило официальное заявление, в котором опровергаются обвинения в повышении пошлин на продовольственную продукцию, совпавшим с началом сезона сбора урожая гранатов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в заявлении сказано, что Пакистан не только не повышал пошлины, но и в течение всего последнего месяца оказывал все необходимое содействие предпринимателям в пограничном пункте Торхам, чтобы обеспечить максимально быстрый и легкий доступ афганской продовольственной продукции на внутренний рынок Пакистана.

Это заявление противоречит данным, которые были представлены торгово-инвестиционной палатой Кандагара 13 октября.

По словам официальных лиц торгово-инвестиционной палаты Кандагара, Пакистан взимает пошлины до 1913 долларов за одну партию продовольственных товаров, что превышает показатели пошлых лет примерно в три раза. Представители торгово-инвестиционной палаты Кандагара обращались к центральному правительству, однако ситуация до сих пор не урегулирована.