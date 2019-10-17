Киев, , 14:12 — REGNUM Под зданием комитета Верховной рады Украины по энергетике прошла акция протеста против заключения контрактов с Россией по закупке электроэнергии. Об этом сегодня, 17 октября, рассказал украинский политолог Кирилл Сазонов.

Эксперт отметил, что речь идет о т.н. «поправке Геруса» (главой профильного комитета является депутат партии «Слуга народа», один из ближайших соратников президента Зеленского Андрей Герус), которую тот успел внести в законопроект перед голосованием. Политолог утверждает, что этот шаг сделан в интересах олигарха Игоря Коломойского.

«Энергетическая зависимость от России — это ловушка, неужели не очевидно? По газу, углю, электроэнергии — от РФ нужно отказаться. Даже если какой-то конкретной ФПГ (финансово-промышленной группе) это выгодно сейчас — слишком большие риски для страны», — отмечает Сазонов.

Также он называет «капканом» намерения украинской власти покупать электроэнергию в Белоруссии.

«Для выполнения своих контрактных обязательств электроэнергию Белоруссии пришлось даже закупать. И новая АЭС в РБ — на 90% прокредитована Россией. Это российские технологии и топливо. С кем собираемся сотрудничать?» — задается вопросом политолог.

Он отмечает, что властям в Киеве надо определиться — или Украина идет к подключению к единой системе ЕС, или обратно к СНГ.

«Простой выбор без компромиссов. И если Игорю Коломойскому выгодно покупать электроэнергию в РФ, то для страны в общем и целом это риск, совершенно нам не нужный. Отказаться от российских энергоносителей — самый логичный шаг сегодня», — резюмировал Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным после голосования в Раде силами фракции «Слуга народа» за поправку, внесенную в законопроект Андреем Герусом.

16 октября, после ряда протестных акций и возмущенных заявлений политиков, на заседании парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ сам Герус предложил пересмотреть решение, запретить импорт из России по двусторонним контрактам, в то же время оставить импорт из Белоруссии. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.