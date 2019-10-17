Цхинвал, , 14:10 — REGNUM Югоосетинская компания ООО «Винодельня Иронсан» планирует о расширить свой ассортимент несколькими марками коньяка и экспортировать спиртной напиток в Россию. Об этом сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отметили в пресс-службе, винодельня начнет выпускать коньячную продукцию к концу текущего года. Первыми торговыми марками станут «Цард», «Аланский резерв» и «Бурсамдзел». Со временем предприятие собирается расширить количество торговых марок и увеличить объемы их производства.

На данный момент вина югоосетинской компании реализуются компаниями «Магнит», «Руссан» и «Экспресс вин» в 50 регионах России. За первое полугодие текущего года предприятие экспортировало в Россию около 300 тысяч бутылок вина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предприятие «Иронсан» является единственным винодельческим предприятием Южной Осетии и начало свою работу в конце декабря 2018 года. Проект осуществляется на средства российских инвесторов. Сумма капиталовложений составляет уже более 90 миллионов рублей. Первая экспортная партия в Россию в количестве 14 тыс. бутылок была отправлена в начале февраля. В июле предприятие в три раза увеличило экспортную партию вина в Россию.

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