Екатеринбург, 17 октября 2019, 14:12 — REGNUM Долг «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ) Министерства обороны РФ за свет и теплоснабжение перед энергетиками Свердловской области за прошедший год вырос на 85 млн рублей и на 1 октября 2019 года составил 204 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».
Отметим, что на данный момент энергетики обратились в суд с исковыми требованиями о понуждении коммунальных структур к заключению договоров.
Напомним, что в декабре 2018 года энергетики уведомляли коммунальные структуры военных о предстоящих отключениях горячего водоснабжения из-за наличия долгов. Тогда ЦЖКУ произвело несколько платежей на значительные суммы, после чего вопрос был урегулирован.
При этом в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» уточнили, что с весны 2019 года долги ЦЖКУ вновь начали расти.