Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Долг «Центрального жилищно-коммунального управления» (ЦЖКУ) Министерства обороны РФ за свет и теплоснабжение перед энергетиками Свердловской области за прошедший год вырос на 85 млн рублей и на 1 октября 2019 года составил 204 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

«Долги не единственная проблема во взаимоотношениях «Т Плюс» со структурой Минобороны. ЦЖКУ на протяжении восьми месяцев уклонялось от подписания договоров с энергокомпанией, несмотря на то, что поставщик добросовестно выполняет свои обязанности по энергоснабжению объектов и жилого фонда Министерства обороны. Ряд договоров остаются незаключенными до сих пор», — сообщили в компании.

Отметим, что на данный момент энергетики обратились в суд с исковыми требованиями о понуждении коммунальных структур к заключению договоров.

Напомним, что в декабре 2018 года энергетики уведомляли коммунальные структуры военных о предстоящих отключениях горячего водоснабжения из-за наличия долгов. Тогда ЦЖКУ произвело несколько платежей на значительные суммы, после чего вопрос был урегулирован.

При этом в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» уточнили, что с весны 2019 года долги ЦЖКУ вновь начали расти.