Нью-Дели, , 14:10 — REGNUM Компания Mercedes Benz India начала продажу люксового внедорожника G 350 d с дизельным двигателем в Индии. Об этом сообщает индийское издание Mint.

Автомобиль был произведен на заводе немецкой марки в Мумбаи. Его стоимость составляет от 15 миллионов рупий (около 13,5 миллионов рублей). Стоит отметить, что это первый дизельный внедорожник G-класса от Mercedes.

Сообщается, что под капотом новинки шестицилиндровый мотор на 2,9 л мощностью 286 л. с., который соответствует экологическому стандарту BSVI. Агрегатируется он с девятиступенчатой коробкой «автомат». Привод у авто только полный. Кроме того, 60% крутящего момента распределяется на заднюю ось, а 40% — на переднюю, что улучшает способность водителя контролировать автомобиль в условиях бездорожья.

По словам управляющего директора Mercedes-Benz India Мартина Швенка, Mercedes G 350 d получил несколько вариантов внешнего дизайна и внутренней отделки.

Напомним, в начале октября 2019 года стало известно, что в Германии тестируют новый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB.

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