Москва, , 14:08 — REGNUM Инфляция в России по итогам текущего года может составить менее 3% в годовом выражении. Об этом 17 октября заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в ходе своего выступления на форуме Московской биржи.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Возможно, (мы будем) иметь инфляцию по 2019 году в годовом выражении меньше 3%», — приводит ТАСС слова замглавы Минфина.

Отметим, как передавало ИА REGNUM ранее, 14 октября Банк России сообщил, что инфляция в России в сентябре замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,3% в августе.