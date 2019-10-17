Самара, , 14:00 — REGNUM В Самаре начали реконструкцию системы обеззараживания сточных вод. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в рамках проекта «Оздоровление Волги» будет выполнена реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС Самары и реконструирован комплекс биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов.

По объекту «Реконструкция ГОКС г. о. Самара: реконструкция системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. Станция УФ-обеззараживания» подрядчики приступили к работам 15 октября 2019 года. Закончить работы планируется к 30 декабря 2020 года.

По объекту «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов г. о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» сейчас разрабатывается проектная и рабочая документация.

Отмечается, что после проведения реконструкции объектов параметры сточных вод после ГОКС Самары будут доведены до нормативных. В частности будут исключены сбросы хлорорганических соединений в водоем и снижено содержание загрязняющих веществ технологических показателей: ион аммония — с 4,6 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3, нитрит-ион — с 1,05 мг.

Напомним, что реконструкция системы обеззараживания сточных вод В Самаре проходит в рамках национального проекта «Экология».