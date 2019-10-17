Цхинвал, , 13:55 — REGNUM В Цхинвале будет открыто предприятие по производству молока, фруктовый соков и пюре. Здания предприятия уже готовы, президент республики распорядился произвести закупку необходимого оборудования. Об этом 16 октября сообщает информагентство «Рес».

16 октября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов осмотрел здание молочной кухни. Инициатор организации предприятия врач Сергей Кокоев рассказал о процессе переработки молока на предприятии: через насос молоко будет поступать в фильтр, затем в пастеризатор, а далее в упаковочную машину. Молоко будет упаковываться в разные емкости. Качество сырья и продукции будет проверяться в лаборатории посредством экспресс-диагностики. Также Кокоев отметил, что предприятие будет производить фруктовые соки и пюре.