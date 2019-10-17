Москва, , 13:52 — REGNUM Протокол о изменении норм сотрудничества между правительствами РФ и Таджикистана в вопросе поставок нефтепродуктов Госдума ратифицировала на пленарном заседании 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о документе, который был подписан обеими странами в Москве в апреле 2019 года. Протокол уточняет индикативные балансы с учетом изменения внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов в Таджикистане. Кроме того, протокол также обязывает Таджикистан формировать собственные предложения по установлению индикативных балансов на следующий календарный год, а также отчитывать об их выполнении.

Кроме того, правительство также также уточняет, что в отношении нефти и нефтепродуктов, которые РФ поставляет в Таджикистан, не применяется таможенное декларирование. Однако такие изменения не коснутся вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта.