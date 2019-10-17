Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Самой популярной моделью авто на вторичном авторынке Санкт-Петербурга по итогам сентября 2019 года стал Ford Focus. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За отчетный период жители Северной столицы приобрели 569 экземпляров американской модели, что на 6,2% больше, чем год назад.

На втором месте топа самых популярных автомобилей с пробегом на петербургском авторынке в сентябре оказался седан Volkswagen Polo, который был перепродан в количестве 315 штук, что на 15% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Замыкает тройку лидеров чешская Skoda Octavia (277 ед.; +9%).

На четвертом и пятом местах оказались Hyundai Solaris (275 шт.; — 2,8%) и KIA Rio (250 шт.; +6%).

Далее идут: Opel Astra (209 шт.; — 8%), Renault Logan (174 шт.; — 0,6%), Volkswagen Passat (173 шт.; — 0,6%), Mercedes-Benz E-Класс (170 шт.; — 12,8%) и BMW 5-Серии (159 шт.; — 3,6%).

Напомним, продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам сентября 2019 года сократились на 5%, до 12 870 экземпляров.

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