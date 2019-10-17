Иркутск, , 13:39 — REGNUM Дорога на подъезде к поселку Патроны в Иркутском районе теперь отвечает всем современным требованиям. Её отремонтировали на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», затратив свыше 66 миллионов рублей, сообщает официальный сайт иркутского правительства. Как пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, общая площадь отремонтированного покрытия составила свыше 34 тыс. м2, это около 6 км дороги.

Дорога на подъезде к поселку Патроны в Иркутском районе теперь выглядит так Правительство Иркутской области

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В Иркутской области запланировано осуществить работы на 109 объектах. В начале октября средства проекта помогли завершить сложный ремонт автомобильной дорогиЧеремхово — Голуметь — Онотна участке с 27-го по 32-й км в Черемховском районе.

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