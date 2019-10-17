Симферополь, , 13:34 — REGNUM Основной термин, который должен быть отражён в новом законопроекте о развитии виноградарства и виноделия, — это «российское вино». Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный директор ПАО «Массандра» Янина Павленко.

«Нам, производителям, хотелось бы, чтобы это был не просто законопроект, который определял бы основные постулаты! Важно, чтобы он стал действительно сводом прав и обязанностей с контролем над процессом производства великих российских вин. И главный термин, который должен быть отражён в нём, — это «российское вино», — отметила Павленко.

По её словам, российским оно должно быть от лозы до бокала, произведённым из винограда, выращенного на территории страны.

«Это именно то, чем во все времена славились такие великие предприятия России, как Массандра», — подчеркнула Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Его обещают принять до конца 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Действующий алкогольный закон смешивает водку с вином – глава Крыма