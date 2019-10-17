Симферополь, 17 октября 2019, 13:34 — REGNUM Основной термин, который должен быть отражён в новом законопроекте о развитии виноградарства и виноделия, — это «российское вино». Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный директор ПАО «Массандра» Янина Павленко.
По её словам, российским оно должно быть от лозы до бокала, произведённым из винограда, выращенного на территории страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Его обещают принять до конца 2019 года.
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