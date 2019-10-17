Джакарта, , 13:32 — REGNUM Южная Корея и Индонезия успешно завершили переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, переговоры прошли между министрами торговли Ю Мён Хи и Энггартиасто Лукитой в Джакарте 16 октября.

Известно, что Индонезия — первое государство АСЕАН, с которым правительство Южной Кореи договорилось заключить данное соглашение.

Как отметили в министерстве промышленности, торговли и энергетики Южной Кореи, соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) поспособствует выходу отечественных компаний на индонезийский рынок.

По предварительным данным, стороны подпишут соглашение к концу года, после завершения соответствующих процедур.