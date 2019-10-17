Москва, , 13:18 — REGNUM Российский агропромышленный комплекс представляет интерес для итальянских предпринимателей, сообщает 17 октября пресс-служба Минобрнауки России.

Перспективы итальянских инвестиций в российскую экономику накануне обсудили участники форума, проходившего на площадке Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовского. В мероприятии приняла участие делегация, в которую вошли представители министерства сельского хозяйства Италии и отраслевых компаний.

Отмечается, что иностранную делегацию интересовали вопросы проектирования предприятий консервной плодоовощной, молочной и винодельческой промышленности.

В ходе форума стороны рассмотрели основные темы взаимного сотрудничества в областях законодательного обеспечения привлечения иностранных инвестиций в АПК России и цифровизации экономики. Также участники мероприятия обсудили успешные практики по ведению иностранными компаниями бизнеса в российских регионах.

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