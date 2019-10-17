Пекин, , 13:13 — REGNUM Крупнейший и самый знаменитый китайский производитель алкоголя Kweichow Moutai отчитался о росте оборотов компании на 16,64% в годовом исчислении за три квартала 2019 года, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Оборот с продаж за указанный период вырос более чем на 60,93 млрд юаней (около $8,6 млрд) при чистой прибыли более 30,45 млрд юаней, что на 23,13% больше в годовом исчислении.

Выручка компании на иностранных рынках превысила 1,9 млрд юаней. В 2018 году Moutai произвела около 70,2 тонн алкоголя, а его продажи превысили 73,6 млрд юаней при чистой прибыли 35,2 млрд юаней, что на 26,49% и 30% больше в годовом исчислении соответственно.

Напомним, что производство компании Moutai расположено в городке Маотай провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Компания славится своей водкой, которую часто подают на государственных приемах. Несмотря на высокую цену, внутренний спрос на эту водку очень высок всегда и превышает предложение.