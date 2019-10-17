Сеул, , 13:12 — REGNUM Согласно данным южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, экспорт автомобилей из Южной Кореи в сентябре 2019 года сократился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap.

За сентябрь 2019 года южнокорейские автопроизводители отправили за границу 171 425 автомобилей. Южнокорейское ведомство связывает сокращение экспорта со снижением производства, вызванным забастовками в GM Korea.

«GM Korea потеряла более 15 000 единиц продукции (в сентябре), поскольку ее профсоюз объявил забастовку за повышение заработной платы. Спрос на коммерческие автомобили также снизился на фоне экономического спада», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, 9 сентября 2019 года более 10 тысяч сотрудников GM Korea начали забастовку с требованием повысить оплату труда.

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