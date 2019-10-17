Киев, 17 октября 2019, 12:59 — REGNUM
Компания «Нафтогаз Украины» могла бы больше снизить цены на газ для населения, поскольку закупила большие объемы дешевого газа в Европе. Об этом 17 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Он призвал Киев начать прямые закупки российского газа, несмотря на то, что он стоит дороже, чем европейский.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина покупает газ в Европейском союзе дешевле, чем предлагает российский «Газпром» со скидкой 25%. Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по $300, а во втором — по $221, но «Газпром» отказывается это делать. Коболев проинформировал, что «Нафтогаз» покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале — по $259, во втором квартале — по $212, июльская цена — $178.