Киев, , 12:59 — REGNUM

Компания «Нафтогаз Украины» могла бы больше снизить цены на газ для населения, поскольку закупила большие объемы дешевого газа в Европе. Об этом 17 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Да, снижение цен на газ для населения произошло, потому что в Европе резко снизилась цена на газ. В течение лета наш «Нафтогаз» закупал и закачивал в хранилища газ по низким ценам. Такая возможность появилась. Снизить цены можно было более значительно, чем на 5% в октябре», — сказал Суслов.

Он призвал Киев начать прямые закупки российского газа, несмотря на то, что он стоит дороже, чем европейский.

«Самое важное, что сейчас нужно сделать — настойчиво вести переговоры. Я бы согласился напрямую покупать газ у России при условии снижения тарифов. Россия предлагала снизить цену на 25% во время встречи Бойко и Медведчука (депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук — ред.) с российским премьером Медведевым об этом шла речь. Украина до сих пор эти предложения по снижению цен на газ не приняла», — добавил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина покупает газ в Европейском союзе дешевле, чем предлагает российский «Газпром» со скидкой 25%. Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по $300, а во втором — по $221, но «Газпром» отказывается это делать. Коболев проинформировал, что «Нафтогаз» покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале — по $259, во втором квартале — по $212, июльская цена — $178.