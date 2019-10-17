Пекин, , 12:57 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций (FDI) в экономику материковой части Китая вырос на 6,5% за первые три квартала 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув отметки 683,21 млрд юаней, сообщает 17 октября Министерство коммерции КНР.

FDI в долларах США увеличились на 2,9% в годовом исчислении до $100,78 млрд за указанный период, отметил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время пресс-конференции. Только в сентябре объем FDI достиг 79,18 млрд юаней, что на 3,8% выше в годовом исчислении. За прошедшие деять месяцев было основано в общей сложности 30 871 новое предприятие с участием иностранных средств.

Иностранные инвестиции в сферы высоких технологий взлетели на 39,8% в годовом исчислении до 203,8 млрд юаней или 30% от общего их числа. За указанный период пилотные зоны свободной торговли Китая привлекли 98,84 млрд юаней прямых иностранных инвестиций или 14,5% от их общего числа.

Очень сильно взлетел объем инвестиций из Макао, который увеличился на 51,4% за первые девять месяцев года, в то время как FDI из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран «Нового шелкового пути» выросли «лишь» на 17,5% и 14,9% соответственно.