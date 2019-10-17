Москва, , 12:52 — REGNUM Несмотря на то, что запасы нефти в США оказались больше прогнозируемых, цены на нефть остались стабильными и даже немного подросли. Если посмотреть на картину глобально, то так называемый сланцевый бум в США замедляется. В этом году компания Whiting Petroleum объявила, что сократит треть своей рабочей силы. Но когда ранее компания Halliburton заявила, что сокращает 650 рабочих мест, сигнал стал более четким: бум сланцев в США замедляется, и компании готовятся к неблагоприятному сценарию, и замедление продолжится, считает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Действительно, нефтегазовая промышленность США кровоточит. В период с октября прошлого года по август этого года сегмент поддержки нефтегазовой отрасли сократился на 14 000 рабочих мест. Это 5% снижение, хотя не вызывает беспокойства само по себе, в сочетании с другими данными из отрасли оно всё же предполагает замедление. При этом количество новых буровых установок в период с сентября 2018 года по август 2019 года сократилось на 19%, или 175, по данным Baker Hughes.

Конечно, отчасти это может привести к повышению эффективности бурения, но есть также проблема пробуренных, но незавершенных скважин, или DUC, которые ОВОС включает в свои прогнозы добычи, так как они могут быть завершены и выведены в эксплуатацию относительно быстро.

Истощение скважин, пробуренных в прошлом году, привело к тому, что США необходимо увеличить их количество, что оставить добычу на прежних уровнях. В этой связи манипулированием объемами запасов нефти в США уже никого не удивишь. И нефтяной рынок продолжает опираться на геополитические факторы, а также на ситуацию вокруг Ближнего Востока. Учитывая данный факт, нефть марки Brent с большей долей вероятности будет продолжать находиться в пределах 58−59 долларов за баррель, а нефть марки WTI будет торговаться в пределах 52−53 долларов за баррель».