Сеул, , 12:53 — REGNUM В третьем квартале 2019 года (по 1 сентября включительно) в Южной Корее увеличилось количество свиней на убой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале года в стране было выращено 11 714 000 свиней на убой, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это самый высокий показатель с 1983 года.

Также за аналогичный период было выращено 88,53 млн цыплят-бройлеров, что на 6,3% больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Однако количество кур-несушек сократилось на 0,5%, до 70,89 млн голов.

Поголовье мясного крупнорогатого скота также увеличилось на 2,1%, до 3,23 млн голов. Однако поголовье дойных коров, напротив, сократилось на 0,9%, до 403 000 голов, а поголовье уток — на 3,9%, до 9,69 млн голов.